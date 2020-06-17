شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتخلى عن زوجته الأجنبية وأطفاله بدون توثيق هوياتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تصدر وسم " انقذوا آمنة وأمها " قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .
وتبين أن أمنة هي ابنة امرأة صومالية ووالدها مواطن، تخلى عن أمها وعنها هي وإخوتها بدون توثيق لهوياتهم، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من حقوقهم لسنين طويلة.
وانتقل الأب إلى جدة للزواج من سعودية، تاركا أبناءه بدون جنسية، أو أي أوراق ثبوتية.
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