شكرا لمتابعة خبر عن اقتراح عضو شورى بنقل "الخطوط السعودية" إلى الرياض يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثار اقتراح عضو مجلس الشورى " عساف أبو اثنين " بنقل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من جدة إلى الرياض، حالة من الجدل. أثار اقتراح عضو مجلس الشورى " عساف أبو اثنين " بنقل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من جدة إلى الرياض، حالة من الجدل. وأرجع عضور الشورى سبب مقترحه، إلى كون العاصمة الرياض مقرا للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن اقتراحه جاء بدافع تطوير المؤسسة، إذ يجعلها أفضل من ناحية الخدمات والأمن الجوي لخطوط الطيران. وأوضح أن نقل المؤسسة يتوافق مع رؤية 2030 والخصخصة إذ لا بد من تخطي الإقليمية والنظر للمصلحة العامة كونها ستشارك عن قرب في صنع القرار -على حد قوله-.

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