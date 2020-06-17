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بلاغ مواطن يقود لمصادرة أكثر من 9 أطنان بصل في الخنساء
كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي
متابعات الخليج 365 - واس
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موقع يُخزن فيه كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.
وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي:” تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة 9600 كغم بصل ، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن، وكانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة، يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة”.
وأبان أنه أُتلف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000 كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته، وحجز المركبة المخصصة للنقل واستدعاء مالك الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة.
وأكد مكاوي أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ جميع الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن و المقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
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