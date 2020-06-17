شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أصغر عريس بالمملكة: " بنيتي نحيلة وأبلغ من العمر 20 عامًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من زفاف مواطن في سكاكا، وصفوه بأنه " أصغر عريس " في المملكة، مدعين أن عمره 14 عامًا.
وفي هذا السياق، خرج العريس موضحًا أنه يبلغ من العمر 20 عاما، واجتاز السنة الثانية في المرحلة الجامعية، والعروس تدرس في المرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن كثير من الناس يعتقدون أنه صغير السن بسبب أن ملامح وجهه وبنيته الجسمانية نحيلة.
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