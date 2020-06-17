شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أصغر عريس بالمملكة: " بنيتي نحيلة وأبلغ من العمر 20 عامًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من زفاف مواطن في سكاكا، وصفوه بأنه " أصغر عريس " في المملكة، مدعين أن عمره 14 عامًا.

وفي هذا السياق، خرج العريس موضحًا أنه يبلغ من العمر 20 عاما، واجتاز السنة الثانية في المرحلة الجامعية، والعروس تدرس في المرحلة الثانوية.

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وأشار إلى أن كثير من الناس يعتقدون أنه صغير السن بسبب أن ملامح وجهه وبنيته الجسمانية نحيلة.