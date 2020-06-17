اخبار السعوديه

بالفيديو..أصغر عريس بالمملكة: " بنيتي نحيلة وأبلغ من العمر 20 عامًا "

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أصغر عريس بالمملكة: " بنيتي نحيلة وأبلغ من العمر 20 عامًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من زفاف مواطن في سكاكا، وصفوه بأنه " أصغر عريس " في المملكة، مدعين أن عمره 14 عامًا.

وفي هذا السياق، خرج العريس موضحًا أنه يبلغ من العمر 20 عاما، واجتاز السنة الثانية في المرحلة الجامعية، والعروس تدرس في المرحلة الثانوية.

Advertisements

وأشار إلى أن كثير من الناس يعتقدون أنه صغير السن بسبب أن ملامح وجهه وبنيته الجسمانية نحيلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..أصغر عريس بالمملكة: " بنيتي نحيلة وأبلغ من العمر 20 عامًا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا