شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رسالة هامة من " العبدالعالي " مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة هامة للمواطنين والمقيمين، تزامنًا مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها.

وقال العبدالعالي، إن العودة التي من المقرر أن تكون في 28 شوال، تحمل معها تقييما وتقديرا لأي مخاطر.

وأكد أن هناك اشتراطات يجب على الجميع مراعتها، وأن الالتزام بها سيقلل من فرص انتقال العدوى، لافتا إلى أهمية أن يتحلى الجميع بالوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.