لافتقارها لأدني الاشتراطات الصحية
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، موقعًا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة 9600 كغم بصل، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن، وكانت مخزنة في موقع عبارة عن (حوش) شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة يفتقر أدني الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدنّ في مستوى النظافة العامة.
مبينًا أنه تم إتلاف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000 كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته، وتم حجز المركبة المخصصة للنقل، واستدعاء مالك الموقع لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف.
وأكد مكاوي أن أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات- تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بلاغ مواطن يقود لمصادرة أكثر من 9 أطنان بصل في الخنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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