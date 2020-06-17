السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السنغال



داكار 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.

// انتهى //

02:37ت م

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داكار 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.// انتهى //02:37ت م0278

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