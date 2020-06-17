السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا



تونس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، 170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "

وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين توفوا إلى91 مصاباً.

كما أعلن المنسق الوطني أن 13 مصاباً بالفيروس شفوا تماماً، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 360 مصاباً.

// انتهى //

02:35ت م

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تونس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، 170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس " كورونا " المستجد، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي 2057 مصاباً.وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين توفوا إلى91 مصاباً.كما أعلن المنسق الوطني أن 13 مصاباً بالفيروس شفوا تماماً، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 360 مصاباً.// انتهى //02:35ت م0277

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