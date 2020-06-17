شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لخدمات المطورين العقاريين .. واعتماد تصنيف المهن الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس الوزراء نظام صندوق التنمية السياحي، كما وافق على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية.

وإنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين «مركز إتمام» لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.

ووافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، على طلب «وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا» بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية ـ الكورية «2030» في مدينة الرياض، كما أقر اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الأربعين» المتضمن اعتماد «التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن».

إعادة تشكيل مجلسي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ويضم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيساً والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية عضوا والمهندس غازي بن ظافر الشهراني عضواً «ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضواً «ممثلاً لوزارة التجارة» والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري عضواً «ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي» ونبيل بن داود الحوشان عضواً «من ذوي الكفاية والخبرة»، وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة البنك وهم: الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضواً «ممثلاً لوزارة المالية» والدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضواً «ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» ونبيل بن عبدالله المبارك عضواً «من ذوي الكفاية والخبرة» والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضواً «من ذوي الكفاية والخبرة» وعبدالعزيز بن صالح الربدي عضواً «من ذوي الكفاية والخبرة».

كما أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، ويتكون من: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً ومدير عام الصندوق نائباً للرئيس المهندس ريان بن محمد نقادي ممثلاً لوزارة المالية والمهندس أحمد بن صالح الخمشي ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمهندس عادل بن عبدالكريم الزهراني ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتركي بن ضيف الله المطيري ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي والمهندس أحمد بن رشيد البلاع من ذوي الخبرة والاختصاص والدكتور صلاح بن محمد العيد من ذوي الخبرة والاختصاص، وتجديد عضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والدكتور أحمد بن صالح الصالح، وخالد بن محمد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص.

تنظيم تأشيرة الزيارة بين المملكة وروسيا

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، كما وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة.

دعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب

تناول مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل «G5» الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

متابعة إجراءات كورونا وعودة المواطنين من الخارج

استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

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واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من «سبعة وأربعين ألف» مواطن ومواطنة، وفِدوا من إحدى وخمسين وجهة عبر مائتين وخمسين رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.

المطالبة بموقف إسلامي موحد تجاه خطط العدوان الإسرائيلي

شدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافراً على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.واطلع على تأكيد الاجتماع على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

7 أعضاء بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد

أقر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة «الثالثة» من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/9» وتاريخ 13/5/1410هـ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم «245» وتاريخ 17/7/1434هـ، ليكون على النحو الآتي:

يعين رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء وممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصون في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن «سبعة» ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعيين أمين عام المكتبة.

تجديد إدانة «إرهاب وهمجية» الميليشيا الحوثية

جدد مجلس الوزراء إدانته استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية، كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبراً عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

" اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: محمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة «مستشار إيرادات» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وحامد بن سعيد بن حامد القحطاني إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الرياضة، والمهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن سعد بن محمد الحقباني إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، وغسان بن عبدالله بن محمد البريكان إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وخالد بن محمد بن حمدان الكنهل إلى وظيفة «مدير عام مراقبة الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن الزايدي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعلي بن عايض بن قداح القحطاني إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، ومحمد بن أحمد بن علي الغامدي إلى وظيفة «مستشار تقني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، وتركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سيف إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.