شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز بحوث «الجائحة» تتعاون محليا وعالميا والان نبدء بالتفاصيل
واتفق المحاضرون، في المؤتمر الذي نظمه نادي الباطنة الطلابي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، تحت مظلة الجمعية السعودية العلمية للطب الباطني، بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية وإشراف استشارية الباطنة والأمراض المعدية بالجامعة بجدة د. منى الفارس، على أنه لا يوجد علاج فعال، ولا تطعيم واق للفيروس حتى الآن.
وأوضحت د. منى الفارس لـ ”الخليج 365” أن المؤتمر شهد العديد من الأطروحات العلمية والمناقشات المستفيضة في كافة التخصصات المرتبطة بفيروس «كورونا»، بمشاركة 16 متحدثًا، من أمريكا، والصين، والإمارات، والسعودية، الذين تحدثوا في العديد من الجوانب الطبية في جميع التخصصات؛ للتعامل الأمثل مع الفيروس، مشيرة إلى أن المؤتمر شدد على الدعم والاهتمام بالتعليم عن بعد، وتنظيم وعقد المؤتمرات الافتراضية الصحية المتخصصة، لسهولة تنظيمها.
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