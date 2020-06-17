شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض صاروخ «باليستي» حوثي تجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المحاولات الهمجية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، إذ بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها 313 صاروخاً باليستياً، موضحا أن مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها بلغ 357 طائرة.
وأضاف: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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