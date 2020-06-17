شكرا لقرائتكم خبر عن العقيد البديع مساعدا لمدير شرطة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مدير شرطة المنطقة الشرقية قرارا بتعيين العقيد محمد البديع مساعدا لمدير شرطة الدمام. ‏يذكر أن العقيد البديع قد عمل مديرا لمرور الدمام قبل أن يتم تعيينه مساعدا لمدير الشرطة.

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