شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات أراضي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية مغسلة ملابس لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جولاتها الميدانية المستمرة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في ظل الجائحة.
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