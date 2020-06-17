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إزالة تعديات أراضي بالدمام

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أزالت إدارة الأسواق التابعة لبلدية غرب الدمام بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بالشرطة، الأحواش العشوائية المقامة دون تراخيص في سوق المواشي بعد إنذار أصحابها بضرورة الإزالة لتعديهم على الأراضي والشوارع الرئيسية، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية مغسلة ملابس لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، وذلك ضمن جولاتها الميدانية المستمرة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في ظل الجائحة.

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