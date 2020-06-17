شكرا لقرائتكم خبر عن إصحاح بيئي في حدائق بقيق والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة بقيق أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير ورش المبيدات الحشرية والرذاذ في الحدائق والأرصفة المحيطة لمنع تكاثر الحشرات وللتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وعززت البلدية وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين. كما كثفت عمليات التعليم والتطهير لواجهات المنازل وحاويات النظافة. وواصلت البلدية جولاتها المكثفة مع اللجنة المشتركة الخاصة بمساكن العمالة التابعة للشركات داخل المحافظة والهجر التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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