شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 177 عينة تجربة عطور والان نبدء بالتفاصيل

صادرت بلدية محافظة القطيف أكثر من ١٧٧ عينة تجربة لعدد من محلات العطور ومستحضرات التجميل، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن الإجراء تم خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الرقابية التابعة للبلدية، ويأتي حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه صحة الإنسان، مشيرا إلى تشديد الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها بتفادي استعمال عينات التجربة الموجودة في المتاجر والمحلات المخصصة لبيعها، خاصة وأنها متاحة لكافة زوار المعارض، الأمر الذي قد يتسبب في انتشار العدوى ونقل الأمراض، لافتا إلى منع استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، محذرا من ذلك قطعياً كإجراء احترازي إثر جائحة كورونا.

ودَعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع البلدية، والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن ذلك عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.