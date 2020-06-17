شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يتصدر «الزخرفة الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

حصدت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، الفئة الذهبية والمراكز الأولى في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعام الحالي، للمرحلتين الثانوية والمتوسطة «بنات» على مستوى المملكة، وحصلت على 4 ميداليات «ذهبيتين وفضيتين» في مسابقات أولمبياد التصميم الفني، وبرونزية البحث العلمي للمرحلة الثانوية، ومثلها للزخرفة الإسلامية للمرحلة الابتدائية.

وأكدت مدير إدارة نشاط الطالبات، عزيزة الغامدي، أن المنطقة الشرقية تملك سجلا ذهبيا في كافة المسابقات، وحققت العديد من المراكز الأولى والمتقدمة وتنافس دوما لتحقيق أعلى المراتب، وتزخر بالمواهب المتعددة في كافة المجالات. وتعمل إدارة التعليم على اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية وتعد للطالبات برامج خاصة لصقل المهارات والتدريب حسب نوع المهارة ودعم المقومات، وبالتالي تمكنهن من المشاركة في المسابقات والأولمبيادات الوطنية.

وأوضحت أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعتبر المحور الرئيس للمشاركة مع توجهات الوزارة التطويرية التي تهتم بتحسين مخرجات ونواتج التعلم والاهتمام ببناء جيل يملك المهارات اللازمة ويشارك مع بقية مناطق المملكة أو على مستوى دولي في تلك المسابقات لرفع مستوى بناء الشخصية وتبادل الخبرات.

يذكر أن الطالبات الفائزات هن: منيرة عادل الشمري، وكوثر رضي أحمد، ورونق علي المازني، وليان بدر الجندان، ووريف علي الصويان، ومنى محمد العلوان وزهراء محمد آل خليل، وفرح عبدالرحمن الربيش وسماء عبدالعزيز الغراب.