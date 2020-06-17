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تصحيح أوضاع اللوحات المخالفة

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كثفت بلدية شرق الدمام جولاتها الرقابية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري عبر تنفيذ حملات على المواقع الاستثمارية لتصحيح أوضاع اللوحات الإعلانية وإزالة المخالف منها.

وعززت البلدية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الصحية والوقائية لصحة وسلامة المستهلك، وأتلفت أكثر من 35 كغم من المواد الغذائية، إضافة إلى توجيه إنذارات لمخالفي الشروط الصحية والشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كالزحام وعدم لبس القفازات والكمامات بالشكل الصحيح.

وأولت البلدية اهتماما بالأشجار والتشجير في طرق وشوارع المنطقة، وذلك ضمن جهودها في تحسين بيئة الشوارع والطرقات، وزيادة المساحات الخضراء.

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