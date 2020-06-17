شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح أوضاع اللوحات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
وعززت البلدية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الصحية والوقائية لصحة وسلامة المستهلك، وأتلفت أكثر من 35 كغم من المواد الغذائية، إضافة إلى توجيه إنذارات لمخالفي الشروط الصحية والشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كالزحام وعدم لبس القفازات والكمامات بالشكل الصحيح.
وأولت البلدية اهتماما بالأشجار والتشجير في طرق وشوارع المنطقة، وذلك ضمن جهودها في تحسين بيئة الشوارع والطرقات، وزيادة المساحات الخضراء.
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