شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 95 موقعا بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية الرفيعة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ما يقارب 194 طنا من النفايات المنزلية خلال أسبوع، وطهرت وعقمت 95 موقعاً، مُستخدمة ما يقارب 10 آلاف لتر من المطهرات والتعقيم.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية بالرفيعة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتفقد المراقبون الصحيون بالبلدية عددا من المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات التجارية الواقعة داخل الأحياء، ورفع النفايات وإغلاق المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس البلدية م. فايز الشمري، أن البلدية زارت خلال الفترة الماضية 154 مُنشأة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية. ودعا جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية أو المخالفات البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.