شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية نشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل
تأهيل الكوادر
ونوه نائب أمير الشرقية خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية م. فؤاد العبدالقادر، بجهود منسوبي الشركة، في تقديم خدمات كهربائية ذات جودة وموثوقية عالية، مؤكداً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من استثمارات في صناعة الكهرباء، وحرصها على تأهيل الكوادر الوطنية، وتبني سياسات توفير الطاقة.
استقرار الخدمة
وأشاد سموه بجهود الشركة المبذولة خلال جائحة كورونا المستجد بتوفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات، والعمل على استقرار الخدمة، ومعالجة حالات العطل والانقطاع، متمنياً سموه لمنسوبي الشركة التوفيق.
دعم متواصل
من جهته، أعرب م. العبدالقادر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -يحفظهما الله-، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الشركة، وحرصهما على تحقيق أفضل مستويات الأداء، وتقديم الخدمات الكهربائية للمشتركين وفق أحدث المعايير، موضحاً أن الشركة تسعى لتعريف المشتركين بخدماتها الإلكترونية، التي شملت عدداً من القنوات، بالإضافة إلى قيمها بدور توعوي في أهمية الترشيد في الاستهلاك، والحد من الهدر الكهربائي.
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