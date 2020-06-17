شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات لـ«الأمر بالمعروف» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالحملة التوعوية الميدانية «خذوا حذركم»، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند. وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية، إلى جانب توعية المجتمع عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة. وتستهدف الحملة توعية أفراد المجتمع للأخذ بالأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.

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