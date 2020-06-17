شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة صياغة الإطار الخليجي للاستجابة في الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وناقش اجتماع اللجنة، أمس، عبر الاتصال المرئي، المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة بالدول الأعضاء ، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقًا مع الأنظمة واللوائح الدولية.
يذكر أن الإطار يستهدف تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة صياغة الإطار الخليجي للاستجابة في الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.