شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ«العقاري»: وحدوا شروط برامجكم بلا تفريق والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على ضرورة مراجعة صندوق التنمية العقارية، الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعيًا إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

برامج تعليمية

واستمع المجلس، في جلسته أمس، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ودعا إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وطالب المركز بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم، وبناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها، وإعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني، مشددًا على أهمية تطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز.

نظام الأوقاف

ووافق على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، متضمنًا أن تتخذ الهيئة ما يلزم من سياسات وإجراءات؛ لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، مشددًا على الهيئة بأهمية الإسراع في إعداد مشروع نظام الأوقاف.

وتضمن القرار أن تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراض حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

صندوق التنمية

وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، مطالبًا بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني، وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته بشكل أفضل مما هو معمول به حاليًا. ودعا إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي دفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، ودراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق، مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن وزارة المالية.

وشدد على الصندوق بسرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقًا لقرار مجلس الوزراء، بتعديل نظامه، وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة، داعيًا إلى دراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة.

مخزون إستراتيجي

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وأكد الشورى قراره السابق، برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، مطالبًا بالمتابعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتنفيذ الدراسة المتعلقة بتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة للحبوب.

الخطوط السعودية

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مطالبًا بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

ودعا المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، وأهمية دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي، والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

خطة عاجلة

واقترحت عضوة وضع خطة عاجلة لاستيعاب الطيارين الدارسين على حسابهم للحصول على إجازة الطيران على أنواع الطائرات المختلفة وإحلالهم في الوظائف المشغولة حاليًا بغير السعوديين، وطالب آخر بوضع آلية عاجلة لنقل المركز الرئيسي إلى مدينة الرياض، كونها مقرا للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية. وشدد ثالث على المؤسسة الالتزام بخطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، حتى تتمكن المؤسسة من إعداد خطة لإحلال الطيارين السعوديين، فيما طالب آخر بضرورة وجود خطة إستراتيجية مكتملة توضح من خلالها الأهداف بالتفصيل.

وأكدت عضوة أهمية دعم أسطول الخطوط السعودية بالطائرات المتوسطة كضرورة قصوى لتوفير الرحلات المتعددة والكافية لتقديم الخدمة في المطارات الطرفية كمطار بيشة الذي يخدم عدة محافظات وقرى في الجنوب وغيره.

وأشاد عضو بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في ظل جائحة فيروس كورونا، وأنه لدى الخطوط السعودية مقومات لخدمة المسافرين لا تتوافر لغيرها مطالبًا الخطوط السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من هذه المقومات.

مذكرات تفاهم

ووافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة، ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، واتفاق تعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.