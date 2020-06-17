شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ «الكهرباء»: واصلوا العمل لتلبية الطلب المرتفع صيفا والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما شهده قطاع الخدمات الكهربائية من نمو وتطور، وتحسن في كفاءة الخدمة المقدمة، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -، والتي حرصت على تقديم الدعم والتمويل اللازم للنهوض بالخدمة الكهربائية لأفضل المستويات.

ترشيد الاستهلاك

وأكد سموه، خلال لقائه رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية م. فؤاد العبدالقادر، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أهمية مواصلة العمل لتلبية الطلب المرتفع على الخدمة الكهربائية خلال فترة الصيف، والاستعداد للتعامل مع أي انقطاعات طارئة في الخدمة، والتوعية بأساليب الترشيد في الاستهلاك سواء للقطاع السكني أو التجاري، وبيان أثر ذلك في حماية الموارد البيئية، وتحسين نمط الحياة، مع تعريف المستفيدين بالخدمات المستحدثة والتوجه نحو تقديم الخدمات إلكترونيا.

بلاغات طارئة

واطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع خلال فترة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة، مشيدا بهذه الجهود، وتمنى لمنسوبي الشركة التوفيق.

كوادر وطنية

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من جهته أعرب رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية م. فؤاد العبدالقادر، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل، وكلماته المحفزة، مبينا أن الشركة تعمل على استقرار الخدمات الكهربائية في كافة القطاعات، وتحرص على تقديم خدمة بموثوقية عالية، واستجابة سريعة لبلاغات الأعطال والانقطاعات، بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه الحالات.

إعادة تأهيل الأرصفة بشوارع النعيرية

واصلت فرق إدارة الحركة والصيانة، التابعة لبلدية محافظة النعيرية، أعمال إعادة تأهيل الأرصفة، وتركيب الإنترلوك، بالشوارع الرئيسية والداخلية بالمحافظة.

وتابعت فرق الإدارة، أعمال صبغ أكتاف الطريق بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة، ضمن مبادرة «تحسين المشهد الحضري».

وكثفت البلدية حملات الرقابة على مسلخ البلدية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسلخ، استمرارًا لجهودها الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية.