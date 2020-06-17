شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1536 عاملا في 21 زيارة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، الكشف على 1536 عاملًا من مختلف الجنسيات، في 21 زيارة، خلال شهر شوال الجاري، مشيرًا إلى نقل ما يقارب 100 عامل، إلى مساكن مختلفة، وذلك بعد الكشف على المساكن غير المطابقة، وبلغ عددها 4 مع استمرار فحص قياس درجة الحرارة بشكل مستمر، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل، وأيضًا تعقيم وتطهير السكن، وأن تكون كل المطهرات متوافرة وموجودة داخل السكن عند الدخول والخروج.

وأوضح م. القرني أن البلدية تواصل وبشكل مستمر الحملة الميدانية لسكن العمالة، التي تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين، وذلك عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتواصل بلدية محافظة رأس تنورة، جولاتها الرقابية على مساكن العمالة بالمحافظة مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ضمن الجولات الميدانية، التي تقوم بها الفرق التفتيشية في مختلف المحافظة لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.