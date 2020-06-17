شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل ساعات دوام عمال النظافة بالأحساء تفاديا للشمس والان نبدء بالتفاصيل

حددت أمانة محافظة الأحساء ساعات العمل لعمال النظافة في الطرق والميادين وداخل الأحياء، على تناوب فريقين في الفترتين الصباحية والمسائية، الأول يبدأ الساعة 2 صباحا وحتى 9 صباحا، في حين يبدأ الفريق الثاني الساعة 4 مساء وحتى 12 من منتصف الليل.

وجاء تحديد ساعات العمل لعمال النظافة، بناء على ما قررته وزارة الموارد البشرية بمنع العمل تحت أشعة الشمس ما بين 12 ظهرا وحتى 3 مساء، تجنبا للعمل في حرارة أجواء الصيف، والتي بدأ التطبيق بها منذ 15 يونيو 2020.

وأكد أمين الأحساء م. فؤاد الملحم، أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة، عبر جداول تتناسب مع أوقات الصيف، وتقسيم العمالة والمعدات بحسب ما تقتضيه الحاجة، التي تعتمد على مراعاة الزمن في ذروة حرارة الشمس، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقاولي النظافة في مدن وهجر الأحساء «الهفوف، المبرز، العمران، الجفر، العيون، سلوى، البطحاء» بإشراف وكالة الخدمات المتمثلة في الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

وأشار إلى أن الأمانة عمدت إلى تقسيم المحافظات والبلدات إلى مشروعات نظافة ذات عقود مستقلة، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث والدراسة في نسبة التمدد العمراني وكثافة السكان والمساحة الجغرافية للمنطقة، مؤكدا أن خطط الأمانة متواصلة لتنفيذ مشاريعها الخدمية في المدن والبلدات والهجر تمشيا مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.