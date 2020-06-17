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وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.
ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 01:45 AM
وسط مطاردة شرسة من ريال مدريدبثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني
وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.
ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.
، بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني ،
المصدر : الخليج 365
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