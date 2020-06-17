محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطاردة شرسة من ريال مدريد وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.

ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 01:45 AM Advertisements وسط مطاردة شرسة من ريال مدريد بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.

ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام. الكلمات المفتاحية

، بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني ،

المصدر : الخليج 365

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