، مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.
وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.
وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.
مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-16
سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.
وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.
وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:46 PM
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 47856 وتعافي 12730 حالة
سجّلت مصر اليوم الثلاثاء 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و94 حالة وفاة، فيما خرج من مستشفيات العزل 401 حالة بعد اكتمال شفائهم.
وتفصيلاً، أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي في مصر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.
وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة.
، مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجّل 1567 إصابة جديدة بـ "كورونا" و94 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.