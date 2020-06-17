بالفيديو.. حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي بها صور نساء

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي بها صور نساء. أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي بها صور نساء. وقال المري خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" بعض الأشياء ترجع لحسب الصور المتحركة التي يباهي جمال المرأة علي طبيعتها ". وأضاف المري:" لا يجوز النظر للنساء في الصور المتحركة، فإذا كانت هذه الصور تظهر شيئ من الفتن قد تري بعض الصور المتحركة تنقل وتكون عالية وربما يكون فيها إيحاءات فلا يجوز للإنسان النظر إليها ".

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