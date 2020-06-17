خادم الحرمين يطمئن على صحة ملك المغرب بعد خضوعه لعملية جراحية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته، وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

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يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى عملية جراحية في القلب كللت بالنجاح.

وقال بيان للقصر الملكي، إن الملك محمد السادس أجرى عملية في مصحة القصر الملكي بالرباط بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب. مضيفًا أن الأطباء استخدموا تكنولوجيا «الترددات الراديوية» في العملية.

وأضاف البيان أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي كان قد أجراها في 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.