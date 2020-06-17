بالصور.. وزارة الصحة تغلق صيدليات لعدم التزامها بتوفير كمامات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إغلاقها عدة صيدليات في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن إغلاق الصيدليات جاء بعد استمرار عدم توفيرها للكمامات الطبية.

يذكر الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أطلقت تطبيق «طمني» لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات، ومعرفة أماكن الصيدليات المرجعية.