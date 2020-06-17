تطبيق «طمني» يساعد في معرفة أماكن تواجدها..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إغلاقها عدة صيدليات في عدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن إغلاق الصيدليات جاء بعد استمرار عدم توفيرها للكمامات الطبية.
يذكر الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أطلقت تطبيق «طمني» لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات، ومعرفة أماكن الصيدليات المرجعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزارة الصحة تغلق صيدليات لعدم التزامها بتوفير كمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.