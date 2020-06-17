437 قرارا عقابيا على مخالفي أنظمة الطيران المدني

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت اللجنة خلال عام 2019، 391 قــرارا يختــص بالناقــلات الجويــة، تنوعــت مــا بــين مخالفــات تتعلــق بعــدم الالتــزام بنظــام تسـجيل المسـافرين APP_PNR، وعـدم الالتـزام بتطبيـق الاشــتراطات الصحيــة الواجــب اتباعهــا بالنســبة للرحـلات القادمـة مـن الـدول الموبـوءة بالحمـى الصفـراء وفــيروس زيــكا.
كما تضمنت القرارات 13 قرارا يختص بالركاب المخالفين، تنوعت مـا بـين عـدم ربـط حـزام الأمـان، عـدم الجلـوس عـلى المقعــد المحــدد، التدخــين في دورات ميــاه الطائــرات، عــدم اتبــاع تعليمــات الســلامة الجويــة، فيما بلغ عدد القــرارات الخاصة بــوكالات الشــحن المخالفــة 33 قراراً، تنوعــت مــا بــين مخالفــة عــدم إفصــاح عــن الشــحنة، أو العمــل دون الحصــول عــلى ترخيــص لمزاولــة نشــاط الشــحن الجــوي.
توزيع قرارات مخالفات الطيران المدني لعام 2019
391 قــرارا تختــص بالناقــلات الجويــة
13 تختص بالركاب المخالفين
33 تختص بــوكالات الشــحن المخالفــة
أنواع مخالفات الركاب
عـدم ربـط حـزام الأمـان
عـدم الجلـوس عـلى المقعــد المحــدد
التدخــين في دورات ميــاه الطائــرات
عــدم اتبــاع تعليمــات الســلامة الجويــة
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