437 قرارا عقابيا على مخالفي أنظمة الطيران المدني

أصدرت لجنة النظر في مخالفـات أحكام نظـام الطيران المدني 437 قرارا عـلى كل مــن خالف أحــكام نظــام الطــيران المــدني ولوائحــه والتعاميــم الداخليــة.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت اللجنة خلال عام 2019، 391 قــرارا يختــص بالناقــلات الجويــة، تنوعــت مــا بــين مخالفــات تتعلــق بعــدم الالتــزام بنظــام تسـجيل المسـافرين APP_PNR، وعـدم الالتـزام بتطبيـق الاشــتراطات الصحيــة الواجــب اتباعهــا بالنســبة للرحـلات القادمـة مـن الـدول الموبـوءة بالحمـى الصفـراء وفــيروس زيــكا.

كما تضمنت القرارات 13 قرارا يختص بالركاب المخالفين، تنوعت مـا بـين عـدم ربـط حـزام الأمـان، عـدم الجلـوس عـلى المقعــد المحــدد، التدخــين في دورات ميــاه الطائــرات، عــدم اتبــاع تعليمــات الســلامة الجويــة، فيما بلغ عدد القــرارات الخاصة بــوكالات الشــحن المخالفــة 33 قراراً، تنوعــت مــا بــين مخالفــة عــدم إفصــاح عــن الشــحنة، أو العمــل دون الحصــول عــلى ترخيــص لمزاولــة نشــاط الشــحن الجــوي.

توزيع قرارات مخالفات الطيران المدني لعام 2019

391 قــرارا تختــص بالناقــلات الجويــة

13 تختص بالركاب المخالفين

33 تختص بــوكالات الشــحن المخالفــة

Advertisements

أنواع مخالفات الركاب

عـدم ربـط حـزام الأمـان

عـدم الجلـوس عـلى المقعــد المحــدد

التدخــين في دورات ميــاه الطائــرات

عــدم اتبــاع تعليمــات الســلامة الجويــة