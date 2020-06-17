تعديل منعطفات الموت في غول الحرجة

بدأ فرع وزارة النقل بعسير بتعديل منعطفات طريق الغول بمحافظة الحرجة من خلال فرع سراة عبيدة، وبدأت المعدات بالعمل بعدما طالب أهالي الفرع بتعديل تلك المنعطفات الخطرة والتي راح ضحيتها العشرات.

وكانت «دوت الخليج» نشرت عددا من التقارير حول مطالب أهالي الغول كان آخرها «طريق الغول يلتهم الضحايا والنقل تكتفي بفرق المتابعة»، حيث وقف فريق مختص الأسبوع الماضي لعمل رفع مساحي للطريق ودراسة جديدة له.

تعديل

قال مدير فرع النقل بسراة عبيدة عبدالله بن معيض الشهراني لـ«دوت الخليج»، إن الفرع أنهى دراسة الموقع وتم توجيه المقاول المنفذ للطريق بعمل دراسة والبدء بالعمل، وتجري المعدات تعديلات على الطريق حاليا، وأوضح فريق مهندسي الطرق والمقاول المنفذ أنه سيتم رفع مساحي للطريق وتعديل المنعطفات الخطرة، خصوصا في بداية الطريق من المسوح وحتى شيبة مسورة، ورفع كامل الدراسة للطرق التي على ضوء ذلك تقرر ما تراه مناسبا لإيجاد الحلول للطريق الذي يعتبر شريانا رئيسيا، من راحة سنحان وصولا إلى مركز الغول، وأيضا مركز الغايل والربوعة.

عابرو الطريق

يقع على الطريق مركز لحرس الحدود في الموقع المسمى «الرهوة» وتعبره معدات وشاحنات وآليات بشكل يومي، ويفتقد وسائل السلامة وغيرها. ويمتد الطريق بما يقارب 28 كيلو ويقع على امتداده ما يقارب 20 قرية وهجرة بداية من قرية الدافعة وشيبة مسورة والفرع والمذرح ووادي نهاد والواغرة والجفجف والمعقر والكلية والمشرفات والرهوة، كما أن أغلب العابرين للطريق يجهلون المنعطفات وغيرها، مما يتسبب في العديد من الحوادث بشكل دوري.

مسار واحد

يأمل الأهالي في أن تقوم طرق عسير بعمل ازدواجية للطريق وتوسعة المنعطفات وعمل كبارٍ للسيول التي باتت تشكل خطرا، خصوصا في موقع «وادي الحشف ووادي شيبة مسورة» وعمل إنارة للطريق، كما أن الشاحنات تقطع الطريق الذي يعتبر مسارا واحدا فقط وبدون أكتاف أو عيون للقطط ويضيق من كافة الجوانب.

وكان المدير العام للطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، وجه في وقت سابق إدارة الصيانة بطلب الكشف وعمل تقرير مفصل حول الطريق بعدما وجهت بلدية الحرجة خطابا بأن الطريق يقع في نطاق الطرق والنقل وليس البلدية.

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طريق الغول

28 كيلو

يمر بعقبتين

20 قرية وهجرة على الطريق

يفتقد وسائل السلامة

يقع على الطريق مركز حرس الحدود

يخترقه واديان، أحدهما كبير والآخر صغير