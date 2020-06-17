أمطار وسيول على عسير وجازان والطائف

وهطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على رجال ألمع، شملت قرى جنوب المحافظة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، ولم تتأثر حركة المرور بتجمعات المياه، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين من خطر التجمع داخل بطون الأودية وفي مجاري السيول، مشددة في الوقت ذاته على أخذ الحيطة والحذر.
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