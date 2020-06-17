أمطار وسيول على عسير وجازان والطائف

شهدت منطقة عسير، أمس، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة شملت مواقع متفرقة، فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبوعريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، والطوال، وفيفاء وهروب. كما نبهت الأرصاد من هطول أمطار رعدية على محافظات «الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات» مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وهطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على رجال ألمع، شملت قرى جنوب المحافظة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، ولم تتأثر حركة المرور بتجمعات المياه، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين من خطر التجمع داخل بطون الأودية وفي مجاري السيول، مشددة في الوقت ذاته على أخذ الحيطة والحذر.