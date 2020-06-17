السعودية اليوم / أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان يواصلون دراستهم للفصل الصيفي عن بعد



جيزان 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفرتها الجامعة من خلال نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن عدد المحاضرات خلال الأسبوعيين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3.115 محاضرة تم تقديمها من خلال الفصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد الساعات لجميع المحاضرات أكثر من 8.400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132.673 ملفا، يقوم على تدريسهم خلال الفصل الصيفي 205 أستاذا من أساتذة الجامعة .

وأشاد معالي رئيس الجامعة بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجميع الخطط والبرامج بما يحقق مصلحة الطلبة لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوها بحرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، مقدماً شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة القائمين على تدريس الطلبة خلال الفصل الصيفي ولأولياء أمور الطلاب والطالبات على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميز والنجاح.

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