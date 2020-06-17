السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ستعرف توسيعا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



الرباط 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي في المغرب ستعرف توسيعا للتدابير، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية.

وقال العثماني خلال جلسة لمجلس المستشارين اليوم : إن المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، وحركية وأوسع قد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية.

وأوضح المسؤول المغربي أنه سيتم الإعلان عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، مضيفا أن المرحلة المتقدمة المقبلة ستعرف توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستعرف، وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي، البدء في إجراءات استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية.

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