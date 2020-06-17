السعودية اليوم / بلدية تثليث تستعيد أكثر من مليون وسبعمائة ألف متر مربع من الأراضي الحكومية



ظهران الجنوب 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم , أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها أكثر من مليون وسبعمائة ألف متر مربع متعدى عليها في المحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية داخل المحافظة، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات ، والجهات الأمنية ، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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23:37ت م

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