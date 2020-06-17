السعودية اليوم / مصر تسجل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 94 حالة وفاة



القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

سجلت مصر 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحفي اليوم عن الوضع الوبائي في مصر، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

//انتهى//

23:19ت م

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القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت مصر 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 94 حالة وفاة.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحفي اليوم عن الوضع الوبائي في مصر، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.//انتهى//23:19ت م0255

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