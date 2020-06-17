السعودية اليوم / مياه الباحة : نسقنا مع "التحلية" لدعم استثنائي لحصة المنطقة بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لسدي عردة وثراد



الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

طمأنت شركة المياه الوطنية عملائها في منطقة الباحة بأنها تعمل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير طرق عملية لدعم استثنائي لحصة منطقة الباحة المقررة من المياه بما يعادل 30% خلال الفترة القادمة وتعمل الشركة حالياً على حلول عاجلة لزيادة إنتاج بعض المصادر المائية المتاحة، مؤكدةً أنها أبرمت عدداً من العقود مؤخرًا بتكلفة 25 مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لبعض السدود والآبار في منطقة الباحة.

وأوضحت الشركة أن كميات المياه الموزعة إلى الشبكات شهدت انخفاضًا بسبب قلة الأمطار التي هطلت على المنطقة في هذا العام ، الأمر الذي أدى إلى نقص مياه السدود، خصوصًا سدي وادي عردة ووادي ثراد، بالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية من هذه المصادر التي تشرف عليها الشركة والتي تُعد هي المصدر الثاني للمياه في منطقة الباحة.

وأكدت الشركة أنها تنسق بشكل متواصل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لخدمة عملائها الكرام ، مقدمة اعتذارها للعملاء في منطقة الباحة عن هذه الظروف التشغيلية الطارئة والخارجة عن إرادتها ، مشيرةً إلى توفر خدمة طلب الصهاريج في جميع محطات التعبئة .

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23:17ت م

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