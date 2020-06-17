شكرا لقرائتكم خبر عن «تثليث» تستعيد 1.7 مليون متر أراضٍ حكومية والان نبدء بالتفاصيل
استعادت بلدية محافظة تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس, أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها أكثر من مليون وسبعمائة ألف متر مربع متعدى عليها في المحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية داخل المحافظة، إذ أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية ، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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