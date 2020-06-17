شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 9 أطنان بصل في الخنساء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موقع يُخزن فيه كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي: "تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة 9600 كغم بصل ، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن ، و كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة، يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة".

وأبان أنه أُتلف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000 كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته، وحجز المركبة المخصصة للنقل و استدعاء مالك الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة.