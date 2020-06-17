شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

نظّم مجلس شؤون الأسرة، أمس الإثنين، برنامجاً توعوياً عن بُعد، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، بحضور 16 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، وعدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.

تخلل البرنامج استعراض الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة لخدمة كبار السن والإهتمام بقضاياهم وحقوقهم ، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة القطاعات الأخرى لتوعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التعامل الإنساني الأمثل مع كبار السن والالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، إن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس ممثلاً بلجنة كبار السن في التوعية بحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة من المجتمع ، واستثماراً للأيام والمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن لنشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدم لهم من كافة القطاعات بما يعزز جودة الحياة ويمكّنهم من العيش بسلام واطمئنان.