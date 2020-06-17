اخبار السعوديه

برنامج توعوي للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

نظّم مجلس شؤون الأسرة، أمس الإثنين، برنامجاً توعوياً عن بُعد، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، بحضور 16 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، وعدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري.

تخلل البرنامج استعراض الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله، ممثلة بمجلس شؤون الأسرة لخدمة كبار السن والإهتمام بقضاياهم وحقوقهم ، وأيضاً الجهود المبذولة من كافة القطاعات الأخرى لتوعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التعامل الإنساني الأمثل مع كبار السن والالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي.

وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، إن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس ممثلاً بلجنة كبار السن في التوعية بحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة من المجتمع ، واستثماراً للأيام والمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن لنشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدم لهم من كافة القطاعات بما يعزز جودة الحياة ويمكّنهم من العيش بسلام واطمئنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج توعوي للحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا