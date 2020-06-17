شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وزارة التعليم، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، استعداداتها المبكرة للعام الدراسي 1442هـ، من خلال وقوفها الميداني على المباني الجديدة، ومستلزمات المدارس وصيانتها في جميع مناطق المملكة، بما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.

وجهزت الوزارة 168 مبنى مدرسياً جديداً بالأثاث، بينما يجري العمل على إنهاء تجهيز وتأثيث 28 مبنى جديداً و42 مبنى من النماذج الحديثة بالرياض وتأثيثها بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب حصر المدارس للتوريد مباشرة، ويشمل ذلك التركيب والتشغيل للمختبرات المدرسية وغرف المعلمين بالتنسيق مع إدارات التعليم في عملية الاستلام.

فيما تواصل إدارة المستودعات المركزية في تعليم تبوك استلام الوارد من المقررات المدرسية بعد وصولها، ثم إضافتها إلى برنامج الاستعداد الإلكتروني تمهيدًا لتوزيعها على مدارس المنطقة بعد اكتمال الإجراءات كافة ضمن استعدادات الإدارة للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

Advertisements

كما تتواصل عملية استلام المقررات الدراسية في مستودعات تعليم عنيزة, إذ تحرص وزارة التعليم على توفيرها بوقت مبكر للرفع من مستوى الجاهزية للعام الدراسي. واستقبلت مستودعات تعليم البكيرية، اليوم، الدفعة الرابعة من الكتب المدرسية.

وضمن الاستعدادات أيضا.. تفقد مدير تعليم صبيا سير العمل في المستودعات المركزية ويطلع على خطط ترحيل المقررات وآلية توزيعها.

ووصل إجمالي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 612 مقرراً، وستكون بمتناول جميع الطلاب منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، كما تم الانتهاء من تجهيز المختبرات الافتراضية للمواد العلمية (كيمياء-فيزياء) لتكون بمتناول كل طالب ومعلم وكل طالبة ومعلمة منذ بداية العام الدراسي متماشية مع المناهج الدراسية، بما يحقق تعلم أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية.