اخبار السعوديه

القيادة تطمئن على صحة ملك المغرب

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وعبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

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كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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