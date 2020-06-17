شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تطمئن على صحة ملك المغرب والان نبدء بالتفاصيل
وتمنى خادم الحرمين الشريفين للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.
وعبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.
كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
فيما عبر ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تطمئن على صحة ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.