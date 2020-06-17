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توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".
سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.
بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17
توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".
سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:26 AM
بعد تخطي عقبة فيردر بريمن
توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".
سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.
، بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً ،
المصدر : الخليج 365
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