شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يندد بإطلاق المليشيا صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 ندد مجلس الوزراء السعودي باستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار.

Advertisements وأعتبر المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، هذه المحاولات المتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، هي أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.

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