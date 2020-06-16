السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 16 يونيو 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ،اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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