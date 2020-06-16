السعودية | خادم الحرمين يطمئن على صحة ملك المغرب بعد خضوعه لعملية جراحية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:05 مساءً, 16 يونيو 2020 م المناطق - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

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