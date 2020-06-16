السعودية | تعيين الشيخ عمر الدويش مديراً عاماً للشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:03 مساءً, 16 يونيو 2020 م المناطق - الدمام تعيين الشيخ عمر بن فيصل بن وطبان الدويش مديراً عاماً للشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية.

نبارك له ونتمنى له التوفيق والسداد

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