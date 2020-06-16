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أمير الباحة يضع حجر الأساس لـ37 مشروعًا بأكثر من ربع مليار
في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
يزور الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، مقر أمانة منطقة الباحة، حيث من المقرر أن يضع حجر الأساس لـ37 مشروعًا بلديًّا.
ومن المقرر أن تكون المشاريع البلدية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 276 مليون ريال.
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