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أمير الباحة يضع حجر الأساس لـ37 مشروعًا بأكثر من ربع مليار

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2020-06-17

أمير الباحة يضع حجر الأساس لـ37 مشروعًا بأكثر من ربع مليار

في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

يزور الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، مقر أمانة منطقة الباحة، حيث من المقرر أن يضع حجر الأساس لـ37 مشروعًا بلديًّا.

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ومن المقرر أن تكون المشاريع البلدية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 276 مليون ريال.



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