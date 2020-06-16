الخطيب: صندوق التنمية السياحي سيزيد مصادر الدخل والعمل للمواطنين

2020-06-17

متابعات الخليج 365 - واس

رفع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب، خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي وذلك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،

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وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به القطاع السياحي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من دعم بالغ واهتمام كبير لتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.

وقال معاليه : إن هذا القرار أيضاً يأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بعد الموافقة على الإستراتيجية العامة للسياحة وقرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، كذلك الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.

وعن الأثر المترتب على إنشاء صندوق التنمية السياحي، أوضح معاليه أن الصندوق سيسهم بإذن الله في تطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030، مبينا أن الوزارة تسعى- بمشاركة القطاع الخاص- إلى تطوير العديد من الوجهات والمواقع السياحية، مع زيادة عدد المنتجعات والفنادق ذات الكفاءة والجودة في مستوى خدماتها، بما يلبي الاحتياجات ويحقق التطلعات.

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